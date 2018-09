Gemma Nierga i Ramon Gener presentaran la nova edició de «La Marató» de TV3

TV3 ha revelat aquest dijous qui agafarà el timò de la vint-i-setena edició de La Marató de TV3, que enguany anirà dedicada al càncer. El proper 16 de desembre conduiran l'emblemàtic programa solidari de la televisió pública catalana Gemma Nierga i Ramon Gener.La periodista aterra aquesta temporada a TV3 com una de les apostes més potents de la cadena. Dirigirà el programa Els meus pares en què navegarà entre els records del passat familiar de les cares més visibles i recongudes de l'actual panorama català . El comunicador, per la seva banda, el podem veure a This is art i Òpera en texas.“Per mi és un orgull que TV3 em permeti participar en un projecte col·lectiu tan emocionant. El Ramon Gener té uns valors i una elegància que el converteixen en un personatge únic. No sembla d’aquesta època”, ha valorat Nierga.“Estic content i feliç de poder participar i ser part d’un trosset d’història de La Marató, el programa més important de la cadena. El fet que et proposin presentar-lo no només és un motiu d’alegria gran, sinó tot un honor. I a més amb la Gemma amb qui tinc una bona amistat. Segur que fer-ho junts farà encara més especial i fàcil aquest nou repte televisiu", assegura Gener.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)