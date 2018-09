Apple fa l'iPhone encara més gran

L'iPhone XR és la versió més assequible dels terminals presentats per aquesta temporada Foto: Apple

Apple ha presentat el nou Apple Watch 4 Foto: Apple



L'Apple Watch arriba a la quarta iteració amb canvis importants a nivell de disseny, amb millores a l'altaveu, que podrà reproduir el so un 50% més alt i una nova ubicació pel micròfon, i que incorpora com a principals novetats la possibilitat de fer electrocardiogrames, detectar caigudes de qui el porta i resposta per vibració a la corona de selecció. Arribarà al mercat el 21 de setembre a partir de 399 dòlars en la versió amb GPS i 499 dòlars amb connexió 3G, amb l'opció de reservar-lo aquest mateix divendres. L'Apple Watch arriba a la quarta iteració amb canvis importants a nivell de disseny, amb millores a l'altaveu, que podrà reproduir el so un 50% més alt i una nova ubicació pel micròfon, i que incorpora com a principals novetats la possibilitat de fer electrocardiogrames, detectar caigudes de qui el porta i resposta per vibració a la corona de selecció. Arribarà al mercat el 21 de setembre a partir de 399 dòlars en la versió amb GPS i 499 dòlars amb connexió 3G, amb l'opció de reservar-lo aquest mateix divendres.

Apple ha presentat avui les noves versions dels seus productes estrella, entre els quals en destaca l'iPhone XS (pronunciat "10 S") que arriba en dues versions: la bàsica, de 5,8 polzades, i la XS Max, de 6,5 polzades. Com a principal novetat, a més de l'actualització dels seus components, l'iPhone XS es podrà submergir a dos metres durant 30 minuts, i de la incorporació de la capacitat de 512Gb d'emmagatzematge, tot i que es mantenen les versions de 64Gb i 256Gb. També incorpora millores a les càmeres per obtenir fotografies més realistes, en un dels punts forts dels terminals d'Apple, i fins a 30 minuts més de bateria que l'iPhone X en el cas de l'XS i 90 minuts més en l'XS Max.Els nous iPhone també permetran tenir dos números de telèfon. Tot i això, només a la Xina es podran incorporar dues targetes SIM diferents, mentre que a la resta del món es podrà utilitzar una targeta SIM tradicional i la implementació eSIM, que oferiran algunes operadores tot escanejant un codi QR per incloure el segon número.Apple també ha mostrat l'iPhone XR, amb pantalla de 6,1 polzades i pensat com a versió més assequible però aliniada amb un funcionament similar al de l'iPhone X, però amb una sola càmera al darrere, enlloc de les dues que tenen la resta de versions.Tots els models d'iPhone estaran disponibles a partir del 21 de setembre, amb l'opció de reservar-los a partir d'aquest divendres 14 de setembre. L'iPhone XR es podrà adquirir a partir de 749$, l'XS a partir de 999 i l'XS Max de 64Gb tindrà un preu de 1099 dòlars. Tots aquests dispositius funcionaran amb la darrera versió del sistema operatiu d'Apple per a mòbils, l'iOS 12, que inclou novetats com l'agrupació de notificacions, més velocitat d'ús o millores en la bateria, i les opcions de Siri o la realitat augmentada, entre d'altres.

