Els detalls del nou programa de Gemma Nierga a TV3

Gemma Nierga torna a TV3 per presentar Els meus pares, el nou programa de les nits dels dijous. L'espai, dirigit per Xavier Brichs, consta de vuit episodis on la periodista entrevista els pares de personalitats catalanes com Xavi Hernández, Isabel Coixet, Andreu Buenafuente o Martina Klein, entre d'altres. El programa, que emetrà el seu primer episodi aquest dijous, busca "retre un homenatge amable i emotiu als pares de la gent més coneguda del país". Tant el director de TV3, Vicent Sanchis, com el director del programa, Xavier Brichs, han declarat que treballar amb Nierga "els fa molta il·lusió" i que "ha estat meravellosament fàcil".Gemma Nierga torna així a la televisió catalana, on va aparèixer per primera vegada fa 23 anys, al programa Pares i fills. La periodista, envoltada dels pares i mares que conformen aquests primers vuit episodis, ha afirmat que és "feliç" de tornar a TV3, i ha explicat que el programa "vol fer de premi i homenatge als pares d'aquells que ja han guanyat tants premis". Vicent Sanchis, a més, ha destacat que Els meus pares és una producció pròpia del Departament de Nous Formats dirigit per Miquel Garcia.Per altra banda, Xavier Brichs ha afirmat que el programa "recupera el valor de la conversa tranquil·la, de saber parlar i de saber escoltar", i en aquesta línia ha elogiat la feina de Nierga i "les facilitats que els ha proporcionat". Brichs també ha fet èmfasi en la idea d'aconseguir "una mirada i un retrat de la persona a través dels seus pares, els únics que no la veuen com algú famós". El director, per últim, ha assegurat que es tracta d'un programa sobre la vida i els valors universals i que s'hi combinen temes vitals amb petites anècdotes.El programa, tal com han explicat membres de l'equip, s'emetrà per primera vegada aquest dijous 13 a les 22.40 hores, després de Polònia, i es divideix en tres parts. La primera conté la conversa que Nierga té amb els pares, mentre que la segona tracta de la personalitat catalana reaccionant a allò que els seus pares han dit d'ell o ella. Per últim, tota la família es reuneix per un dinar on Nierga també hi és present. El director del programa, Xavier Brichs, ha explicat que el rodatge de cadascun dels episodis es feia durant dos o tres dies.

