El documental de TV3 que revela els secrets del Palau de la Generalitat

El Palau de la Generalitat com mai s'ha vist, protagonista de la nit de la Diada. Detalls com la pintura del Rei tapada per una cortina negra, el balcó -ara tancat per seguretat- des d'on Tarradellas va clamar "Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí!", Quim Torra ensenyant el despatx que va ocupar el president Francesc Macià i contestant emails mentre espera l'inici d'una reunió són alguns dels moments prometedors d'Històries de Palau. La setmana passada, durant la presentació de la nova temporada de TV3, Tortajada explicava que "el documental barreja diversos ingredients, el dia a dia de Palau, la seva història i l'arquitectura d'un dels edificis civils gòtic i renaixentista més importants del país". El centre del poder polític des de fa 600 anys és protagonista en un documental dirigit per Joan Gallifa i Toni Tortajada, que també és el presentador. Aquesta nit es retransmetrà per TV3, a les 22.30 h.Tres eixos temàtics componen Històries de Palau, mitjançant els quals s'explica el rerefons del Palau de la Generalitat. El primer eix és una introspecció en la institució per part d'un equip de TV3 que ha seguit durant setmanes el dia a dia de Palau. En segon lloc tractarà l'arquitectura: el documental ha recorregut tots els espais arquitectònics i racons d'un dels edificis civils gòtic i renaixentista més importants del país. I, per últim, explicarà per què la Generalitat ha estat un espai important al llarg de la història del país.

