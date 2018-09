Sanchis, sobre les acusacions de Rivera a TV3: «Imaginava que passaria»

En una entrevista a Els Matins de TV3 el president de Ciutadans, Albert Rivera, no va dubtar en carregar amb duresa contra TV3, acusant-los de mentir i manipular diàriament. "Vostès són un aparell de propaganda separatista" , va dir a Lídia Heredia divendres passat, 7 de setembre. Aquest matí, en una entrevista a El món a RAC1, el director de TV3, Vicent Sanchis, ha assegurat que s'imaginava que Rivera fes aquest tipus d'acusacions."M'imaginava que podia passar", explica Sanchis a Jordi Basté. "La curiositat era saber en quin moment de l'entrevista passaria això", ha afirmat.Sanchis ha defensat la televisió pública catalana assegurant que “hi ha una sèrie de filtres, equilibris, criteris i de controls que fan que no sigui possible la manipulació”. També ha explicat que després de l'entrevista d'Albert Rivera es va trobar amb representants dels treballadors i del Consell Professional, ja que creu "que no va anar bé". Insta a Rivera a informar-se bé, perquè "fa unes afirmacions molt fortes i tenen derivades molt perilloses".Sobre la seva posició, Sanchis ha assegurat que tot el que diu en privat ho pot assumir en públic, ja que si no fos així "m'estaria equivocant moltíssim". Sobre el públi que assisteix a TV3, que sovint porta llaços grocs o elements de reivindicació de llibertat, Sanchis considera que "una persona vesteix com vol i porta la samarreta que vol" i que en cap cas es posarà "a la porta de TV3 a posar o treure llaços". L'únic que demana és "respecte per tots els entrevistats".El director de la televisió pública ha reconegut que els treballadors d'informatius de TV3 no haurien de posicionar-se en els temes, però afirma contundentment que no es pot posar "amb els tuits o les afirmacions que fan els col·laboradors. El que digui Toni Soler o Manel Manchón m'és igual". Ha finalitzat explicant que "s'està fent bona televisió" i apel·la al lideratge en audiència com a resposta a tots els que critiquen TV3. Considera que tancarà l'any com a "líder d'audiència" amb "màxims nivells de credibilitat i transparència".

