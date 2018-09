VÍDEO Apunyalen en un acte al candidat a la presidència del Brasil Jair Bolsonaro

This is the shocking moment Brazilian presidential candidate Jair Bolsonaro is stabbed in the stomach during a campaign event https://t.co/RJDrriXPaV pic.twitter.com/AmvhFtEare — ITV News (@itvnews) 7 de setembre de 2018

El diputat brasiler Jair Bolsonaro, un dels favorits per a les properes eleccions presidencials, ha sofert aquest dijous un greu apunyalament a l'abdomen durant un acte amb simpatitzants a l'estat de Minas Gerais, al sud del país. El fill del candidat del Partit Social Liberal (PSL), Flavio Bolsonaro, ha explicat en un primer missatge de Twitter que el seu pare havia sofert una ferida d'arma blanca "superficial". No obstant això, en un segon tuit ha reconegut que l'atac "ha estat més greu del que s'esperava".Així, ha confirmat que el seu pare ha sofert danys al fetge, el pulmó i l'intestí: "Ha perdut molta sang, ha arribat a l'hospital amb una pressió de 10/3, gairebé mort", ha informat Flavio Bolsonaro, que tot seguit ha apuntat que la situació "ara sembla estabilitzada".Un assessor citat pel diari O Globo ha assegurat que el candidat ha sofert danys interns com a conseqüència de l'apunyalament i que les ferides han requerit cirurgia. El candidat també ha necessitat una transfusió de sang, segons aquesta publicació.Les autoritats han confirmat la detenció de l'agressor, que va aprofitar un moment en què Bolsonaro estava enmig d'una multitud, aixecat per sobre de la resta de persones. Encara que la Policia no ha donat la seva identitat, grups de suport a Bolsonaro l'han identificat com a Adélio Bispo d'Oliveira.

