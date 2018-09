Vicent Sanchis: «Els periodistes de TV3 han de poder treballar en pau»

“Demanem que els periodistes puguin treballar en pau”. La presentació de la nova temporada 2018-2019 de TV3 ha començat amb una reivindicació del director de la televisió pública, Vicent Sanchis. “No hi ha res que justifiqui una agressió dient que és a un periodista de TV3”, ha comentat Sanchis, fent referència a la recent agressió a un càmera de TeleMadrid en una manifestació unionista . El director també demana que els periodistes de la casa puguin fer la seva feina sense sentir-se amenaçats, pressionats i menys encara agredits. Incideix també en els bons resultats d’audiència de tot l’any i de l’estiu , que serveixen com a precedent immediat per encetar la temporada carregada de novetats.De totes les novetats en destaquen programes com Els meus pares, conduit per Gemma Nierga, que retorna a TV3. Nierga ha definit la proposta com “un caramel” professional, que permet als espectadors descobrir els pares que hi ha darrere dels famosos del país. Una altra estrena esperada de la temporada és El got d’aigua, un talent show presentat per Samantha Vall. El programa de Vall busca gent que sigui capaç d’expressar idees. Dues coaches ajudaran als joves concursants que tindran entre 15 i 22 anys a millorar en fons i forma el seu discurs i serà un espai on “la paraula és la protagonista”.Quim Masfarrer i Joan Maria Pou coincideixen en què “la gent és molt generosa”. Masferrer torna a TV3 amb la sisena temporada de El Foraster, que és el programa més vist de TV3, amb 625.000 espectadors. Joan Maria Pou continua la segona temporada de Cases d’Algú, que viatja a indrets internacionals com Miami, Puerto Rico, Panamà i Costa Rica. “Hem fet molts quilòmetres i val molt la pena per les persones que coneixes”, afirma Pou.Ricard Ustrell ha deixat Catalunya Ràdio però torna a TV3 amb Els Quatre Gats, programa del qual no vol avançar gaires coses perquè “part del misteri està en mantenir els interrogants del que serà el programa”. El que se sap fins ara és que toquen dones i Ustrell es mostra agraït de poder fer “un programa a foc lent”, ja que no té una programació fixada a la graella de TV3. Ustrell explica que s’anirà emetent en sèries de 3 o bé quan l’ocasió permeti fer una entrevista de rigorosa actualitat. Entre les grans apostes hi ha Òscar Andreu i Òscar Dalmau, que desembarquen a TV3 amb un late show que intenta recuperar la tradició de Buenafuente, Mikimoto, Angel Cases i Toni Soler tal com va avançar dimarts NacióDigital . Sanchis l'ha definit com “una perla”.Andreu continuarà també amb Toni Soler i l’equip d’Està Passant, en un programa que combina actualitat i humor, que segons Soler “casen molt bé”. Preguntes freqüents torna aquest dissabte 8 de setembre amb Laura Rosel, que diu que “la novetat és que seguim”. Amb una mitjana d’un 20% d’audiència, el programa es consolida com l’aposta més transgressora dels dissabtes a la nit i seguirà buscant veus “diferents, incòmodes i que no segueixin el discurs que estem acostumats a escoltar”, afirma Rosel. En aquest sentit, Sanchis ha dit que “no es porten franquistes al programa perquè agradi a TV3, sinó perquè és actualitat”.Cuines amb Marc Ribas segueix creixent i Tot es mou és, per segona temporada, el programa magazín per excel·lència de tardes. Els informatius de TV3 comencen temporada amb el repte de mantenir-se com a referència. Els matins, amb Lídia Heredia amplia l’horari i cada dia, de 8 a 12 h. posarà l’espectador al dia i debatrà les qüestions d’actualitat. Els programes informatius mantenen les seves marques de referència amb el Telenotícies, 30 minuts, Sense ficció, Món, Valor Afegit i Més 3/24, "el programa amb el que la gent se'n va al llit", afirma Xavier Grasset.En l'apartat d'esports destaquen espais com Zona Zàping, el veterà Gol a Gol, amb Xavi Valls i l'estrena de la nova temporada de Quan s'apaguen els llums, on Lluís Canut conversarà amb personatges retirats del món de l'esport. Encara no confirmat, TV3 espera tenir contractada la retransmissió dels partits de la Copa del Rei. Tot i no tenir la retransmissió dels partits de lliga ni de Champions l'equip d'esports confia a seguir liderant gràcies a "la imaginació, la creativitat i l'equip de grafisme", que de moment han donat bons resultats d'audiència.Pel que fa a ficció i cinema, Com si fos ahir és la sèrie líder de les sobretaules de la cadena i ja ha estrenat el nou curs amb bons resultats. En antena està també La Catedral del mar, que ha superat el 20% de quota de pantalla. Si no t'hagués conegut és la sèrie estrena de ciència-ficció, un gènere que Sanchis reconeix com a "arriscat". Una altra de les novetats destacades de la temporada és la segona entrega de Benvinguts a la família, la sèrie que ha donat millors audiències quant a ficció i que, juntament amb Merlí, també es pot veure a Netflix. A més d'aquests títols, pel·lícules amb producció associada a TV3 com Estiu 1993 formaran part de la graella d'una televisió pública que té un doble repte: "mantenir la qualitat i el liderat", finalitza Sanchis.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)