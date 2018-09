«Els Simpson» abandonen Antena 3

¡#LosSimpson cambian de canal pero siguen en su casa, #Atresmedia! Desde esta semana te esperan también los sábados y domingos en #Neox. Disfruta todas las tardes con la familia amarilla más divertida https://t.co/s9aVanqHsw pic.twitter.com/PGjtVtE6qh — antena 3 (@antena3com) 5 de setembre de 2018

La família groga més famosa de la televisió abandonen Antena 3... però per traslladar-se a Neox, un altre dels canals d'Atresmedia. Tal com ha informat la cadena al seu compte de Twitter, la sèrie s'emetrà a partir d'aquest cap de setmana i durant cada tarda de dilluns a divendres a aquest altre canal."Canvien de canal però segueixen a casa seva, Atresmedia! Des d'aquesta setmana t'esperen també els dissabte i diumenge a Neox. Gaudeix cada tarda amb la família groga més divertida", han escrit des d'Antena 3, on va començar a emetre's el 1994, ara fa 24 anys.Els Simpson s’han emès, a més d’Antena 3, a 180 països durant més de dues dècades. Els seus fans van promoure que el 19 d’abril fos declarat Dia Mundial dels Simpson, coincidint amb l’emissió del primer curtmetratge de la família de Homer fa 31 anys.Per Els Simpson hi han passat no només habitants d’Springfield, sinó incomptables figures històriques, celebritats, experts i personalitats de multitud d’àmbits de tots els temps. Per la seva gran llista de cameos i visites, la ficció ha aconseguit entrar al llibre Guiness dels rècords, ja que és la sèrie amb més estrelles convidades de la història.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)