L'especial de l'«InfoK» sobre els atemptats, finalista del prestigiós Japan Prize 2018

El programa especial de l'InfoK sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils ha estat seleccionat com a finalista al Japan Prize 2018 en la categoria Primària de la Divisió Audiovisual. Amb el títol "Junts contra la por", d iversos nens i nenes van expressar les seves inquietuds, consultes i pors am l'objectiu que diferents experts en seguretat, terrorisme, emocions, prevenció i emergències les poguessin resoldre. En aquest monogràfic va participar-hi també el Major dels Mossos Josep Lluís Trapero, l'arabista Dolors Bramon i l'expert en seguretat Jofre Montoto.L'InfoK competirà amb produccions de diversos països del món, com Austràlia, Bèlgica, Països Baixos, Brasil, Dinamarca, el Regne Unit o Noruega. Segons ha explicat TV3, el jurat d'aquest premi valora especialment el valor educatiu de les propostes i la seva adaptació al public al qual van dirigides. El Japan Prize és un dels premis de programació educativa més importants del món. Se celebra des de 1965 i l'edició d'enguany es farà entre el 2 i el 9 de novembre a Tòquio.

