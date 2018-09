VÍDEO La disculpa d'un presentador de TVE després de patir un «lapsus» amb Catalunya i Espanya

Esta es la aclaración que ha hecho @xabierfortes en directo en #LosDesayunos de este miércoles. ¡Gracias a todos por seguirnos! pic.twitter.com/kCMIQ3n7cY — Los Desayunos (@Desayunos_tve) 5 de setembre de 2018

El presentador de Los Desayunos de TVE Xabier Fortes s'ha hagut de disculpar aquest matí per un "lapsus" que va tenir durant l'entrevista amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera. Durant la conversa, el presentador va parlar de "dos països" en referència a Catalunya i Espanya, una expressió que va causar rebombori a la xarxa, i alguns van entendre-ho com a quelcom "intencionat".Fortes ha sortit el pas de la polèmica i ha demanat disculpes a l'audiència. "Era obvi que em referia a dos sentiments identitaris oposats en un moment molt crispat i polaritzat", ha aclarit el presentador. En qualsevol cas, ha dit, "el soroll i la fúria que es va organitzar per aquesta expressió pot ser la metàfora perfecta del que ens passa com a país".

