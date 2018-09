Netflix, HBO i Amazon hauran d'oferir un 30% de continguts europeus a partir de desembre

Les noves normes comunitàries de serveis audiovisuals que obligarà a plataformes com Netflix, HBO o Amazon a reservar una quota mínima del 30% a continguts europeus en el seu catàleg es podria aprovar aquest desembre. Així ho ha explicat el cap del departament de la Comissió Europea que regula les xarxes de comunicació, el contingut i la tecnologia, Roberto Viola. "Només necessitem la votació final, però és una formalitat", ha dit Viola a Variety durant el Festival de Cine de Venècia.Les noves normes també contemplen que els països puguin exigir a les plataformes que contribueixin financerament al desenvolupament de produccions audiovisuals europees, ja sigui invertint directament en contingut o contribuint en fons nacionals. Aquestes aportacions hauran de ser proporcionals als ingressos que recaptin en cada país on exigeixi la taxa.Segons ha explicat Roberto Viola, a partir de desembre, els 28 estats membres de la UE tindran 20 mesos per aplicar aquestes noves normes i els països "podrien optar per elevar la quota del 30% mínim al 40%". A més, els diferents països podrien afegir una subquota de contingut nacional.Viola ha dit també que Netflix no està tan lluny d'aquest 30% de contingut europeu en la seva plataforma, i ha afegit que a l'octubre la UE publicarà les xifres que mostren el percentatge d'obres europees ja presents en les diferents plataformes de retransmissió. "No té un valor legal, però ajudara els reguladors nacionals a aplicar les regles", ha assegurat.

