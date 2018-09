TV3 emet «De camí a l'Everest», el documental de Kilian Jornet

La matinada del 21 al 22 de maig del 2017 Kilian Jornet coronava l'Everest , el sostre del món, en només 26 hores. Sis dies més tard, el 27 de maig, ho tornava a fer amb nou rècord, 17 hores . Ara, TV3 dedica una nit a l'esportista amb el documental De camí a l'Everest, on narracom es va preparar per fer el cim dues vegades en 6 dies i trencar tots els rècords.De camí a l'Everest es retransmetrà just després del TN Vespre, a les 21:55 h. i tot seguit començarà un programa especial on s'entrevistarà l'alpinista en un plató virtual que simula un camp base de l'Everest. Comptarà amb la participació de persones properes a Jornet i experts del món alpinista: l'alpinista Jordi Canals, el doctor Dani Brotons, l'esportista de muntanya Núria Picas, i el pioner de l'alpinisme català Jordi Pons.

