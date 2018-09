Jordi Évole desembarcarà a Antena 3

Jordi Évole desembarcarà "molt aviat" a Antena 3 amb el programa Hasta los 100 y más allá, que centrarà el seu focus en conèixer les experiències de vida de persones que han superat el segle de vida. Per ara es desconeix quan s'estrenarà però al cadena principal d'Atresmedia ja ha començat la seva promoció.En l'anunci, el presentador de Salvados hi apareix conversant amb una dona en parc, tot dient-li que no aparenta els anys que té. "Tinc 15 nets i 7 besnets", apunta l'entrevistada, una de les 17.000 persones centenàries que hi ha a l'Estat i que, amb l'ajuda de la seva família i del programa, aconsegueix tornar al lloc que la va veure créixer i on va treballar de pastora.Tot fa preveure que es tractarà d'un programa especial similar al Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur. En aquell, Évole descobria a dos grups conformats per catalanes i d'andaluses les seves respectives terres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)