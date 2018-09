Gregorio Morán deixa «Crónica Global» després de vetar-li un article

Gregorio Morán

Pero todo tiene una segunda versión... pic.twitter.com/WipvcUDTVX — Jaume Claret (@ClaretVives) 3 de setembre de 2018

L'articulista Gregorio Morán ha deixat Crónica Global després que li hagin vetat un article molt contundent amb La Vanguardia, diari que li va rescindir el contracte ara fa un any. "Em vau enganyar en dir-me que aquell dia no sortirien articles d’opinió i ara descobreixo per tu que no es va publicar ni ho farà. A Catalunya hem passat de la dictablanda de Pujol a la de La Caixa i La Vanguardia del Comte de Godó", apunta en la carta de resignació enviada a Xavier Salvador.L'article, titulat De la miseria del gremio, versa sobre les pràctiques amb què es va trobar a La Vanguardia i el punt en què es troba el procés judicial pel seu acomiadament. A més, aprofita per criticar com es troba el sector del periodisme a Catalunya, com Màrius Carol ha arribat a dirigir La Vanguardia i la influència que té el Comte de Godó.En una altra piulada, ha aparegut la resposta del director Xavier Salvador, que li retreu haver trencat el pacte al qual havien arribat: escriure amb total llibertat però no parlar de la seva anterior casa en les columnes a Crònica Global.

