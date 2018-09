Un sector de Califòrnia es vol independitzar dels Estats Units

No el deixaran fer

Per Papitu de Can Sorribes el 3 de setembre de 2018 a les 08:59 2 0

Això mateix ja ha passat en els darrers anys a Texas, Hawaii i Alaska. I si el fessin, ja podeu comptar: escassa participació i guanyaria el NO de llarg. (No sóc unionista, sóc independentista, pero vaig viure 7 anys a Califòrnia i puc dir que coneixo una mica aquella societat). Yes California es una plataforma més virtual que real, amb molt pobra incidència al carrer i al dia a dia. I sobre la dada de les enquestes, encara hi confieu? I menys als USA. Diga'm que vols que surti i et cuino una a mida.Els mateixos que diuen si a la independencia a california, tenen la bandera americana penjada a la porta de casa seva , no els qüestionis l'orgull del sentiment patriòtic USA i s'emocionen amb l'himne. Vull dir que es un clàssic això de les independències de certs estats dels USA als mitjans de tant en tant quan hi ha una crisi econòmica, una divisió politica entre Dem i Rep,.... Ara és més un sentiment anti Trump que res. Una cosa passatgera. Tot molt exotic, molt folkloric i molt, molt americà. Res seriós i de calat.