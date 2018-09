​La Beguda Alta, el poble que deixarà d'estar repartit entre tres comarques

La Beguda Alta és una de les poblacions més singulars de Catalunya per una qüestió administrativa. Aquest nucli d'uns 900 habitants està dividit en tres municipis que formen part de tres comarques diferents: Masquefa, a l'Anoia; Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat; i Sant Llorenç d'Hortons, a l'Alt Penedès.La situació és a punt de canviar. El Govern va aprovar aquest dimarts el decret per agregar el nucli de Masquefa . La decisió arriba després d'una consulta als veïns que van optar majoritàriament per formar part de l'Anoia ja que Sant Esteve de Sesrovires i Sant Llorenç d'Hortons. Els tràmits, tanmateix, s'han allargat molt més del previst a causa del 155.L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, s’ha mostrat satisfet amb la decisió del Govern i ha explicat que “amb aquesta nova distribució territorial serà més fàcil prestar un millor servei a tots els veïns i veïnes i, en benefici de tots, desapareixeran les diferències pel fet de pertànyer a municipis i comarques diferents”.La Beguda Alta, que aquest cap de setmana celebra la Festa Major, es podria convertir en un futur en una entitat municipal descentralitzada, la figura que regula l'autonomia de pobles que no tenen municipi propi.

