Lluís Pasqual dimiteix com a director del Teatre Lliure

Lluís Pasqual ha dimitit com a director del Teatre Lliure, segons ha avançat TV3 . El director ha enviat una carta al patronat del Lliure per anunciar la seva decisió.Pasqual dimiteix després d'un estiu molt complicat, primer per les crítiques per la seva renovació i, posteriorment, per les acusacions de maltractament psicològic a una actriu . Un fet que va suposar la publicació de manifestos a favor i en contra i el va situar al centre de la polèmica.Amb la seva renúncia, Pasqual deixa sense finalitzar el contracte que tenia com a màxim responsable del Teatre Lliure i renuncia als dos anys més de direcció que se li havia proposat des de l'organisme.

