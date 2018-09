Piqué va ser enxampat circulant a la Gran Via en sentit contrari

Gerard Piqué va ser denunciat aquest divendres per la Guàrdia Urbana de Barcelona després de descobrir que el futbolista circulava sense punts al carnet de conduir. Els fets van succeir en un control rutinari en un carrer de l'Eixample a l'entorn de les 15.00.Ara, ha transcendit una de les infraccions que van deixar el defensa blaugrana sense punts al carrer. Segons informa la Cadena Ser , Piqué va ser sorprès a l'octubre per la Guàrdia Urbana circulant per la Gran Via de Barcelona en sentit contrari. Es tracta d'una sanció que comporta la pèrdua de sis punts.Ara, el fet de ser enxampat circulant sense punts el pot deixar un any més sense carnet. L'any 2014 ja va protagonitzar un altre incident, a la zona propera al Casino de Barcelona. La discussió amb la Guàrdia Urbana per una multa va acabar amb una sanció de 10.500 euros per una falta contra l'ordre públic.

