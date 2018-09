Reparteixen 800 estelades a Sant Celoni en un obrir i tancar d'ulls malgrat l'enuig de Cs

La obsesión del separatismo por politizar las fiestas mayores y utilizarlas para excluir a la mitad de la sociedad catalana llega a límites aterradores. En el programa de Sant Celoni anuncian que van a repartir 800 esteladas y piden a los vecinos que las cuelguen (abro hilo) 👇 pic.twitter.com/EJxU8UOprA — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) 24 d’agost de 2018

Un any més JovesxCat i JuntsxCat han repartit vuit-centes estelades a Sant Celoni en el començament de la Festa Major, una activitat habitual des de fa molts anys. I com sempre, el repartiment s'ha acabat en un obrir i tancar d'ulls i amb tota normalitat. Enguany, però, hi havia expectació després que Carlos Carrizosa, portaveu de Cs al Parlament, assenyalés l'activitat "com a obssesió del separatisme per polititzar les festes majors i utilitazar-les per excloure la meitat de la pobiacló".La piulada del líder de Cs va posar en alerta els organitzadors davant la possibilitat que hi pogués haver algun incident violent que, finalment no ha passat. D'aquesta manera, vuit-centes persones van anar a casa amb la seva estelada per penjar-la, si volen, al balcó tot i l'ennuig de Ciutadans i de la premsa afí que aquesta mateixa setmana ha qualificat l'acte, i la Festa Major en general, d'"aquelarre independentista".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)