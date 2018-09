Anna Gabriel i Valtonyc: «El debat no és sobre llaços grocs sinó sobre model de societat»

Cop a anticíp de la Fumera, la Festa Major Alternativa de Sallent, l'Ateneu Rocaus ha organitzat aquest divendres una taula rodona en la que hi han participat des de Ginebra i Brussel·les, Anna Gabriel i Josep Valtonyc. Presencialment també ha comptat amb la periodista Laia Altarriba i amb Pep Terrades, activista per la llibertat d'expressió.En una plaça Joan Vilaseca plena de gent, l'exdiputada i el raper han estat els principals protagonistes de la vetllada, que també ha comptat amb pintxos i barra per qui volia fer un mos durant el debat. La sallentina, com sempre, ha destacat per la seva lucidesa, i el mallorquí pel seu humor espontani.Tots plegats han coincidit a destacar que la baralla per la presència de llaços grocs als carrers és un discurs imposat perquè no es parli ni de presos i exiliats i, en última instància, s'oblidi la reivindicació primera que ens ha portat fins aquí. "El debat no és sobre llaços grocs sinó sobre model de societat", ha afirmat Gabriel, ratificada per Valtonyc. "I no oblidem que tot plegat va acompanyat d'una major visualització de l'extrema dreta", ha apuntat Terrades. "Això ja donaria per un debat apart", l'han respost."És la gent i no les institucions qui han d'empènyer el procés, també a Suïssa o a Bèlgica", apuntava Gabriel, "perquè malgrat el què diguin en privat, públicament els estats ho tenen més complicat per condemnar Espanya", ha sentenciat. "Amb Turquia o amb el Marroc no tenen problemes", ha raonat Valtonyc, "perquè no formen part del club d'Europa".La política sallentina ha remarcat que "l'exili té moltes cares" i ha recordat que "Catalunya s'ha creat també des de l'exili, un exili que també ha patit". Però ha volgut posar sobre la taula que "actualment hi ha milions d'exiliats al món, que fugen de guerres, que fugen de la gana, o de la violència".

