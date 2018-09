L'Acústica vibra amb el fenomen Alfred García i els 10 anys de «Set tota la vida»

Un dels concerts de l'Acústica. Foto: Borja Balsera

L' Acústica posa el colofó final a una temporada d'estiu plena de festivals musicals a l'Alt Empordà. El públic, que deambula pel centre de Figueres buscant el seu concert, encara té el regust de boca de Joan Manuel Serrat a Peralada, Catarres a Sons del Món a la Ciutadella de Roses o el de Ramon Mirabet al Fòrum Romà d'Empúries, entre molts altres. A l'Acústica, però, s'aglutinen amants de la música de diferent edat i preferències. A la segona nit del festival , es pot gaudir d'una oferta ben variada; des del fenomen de masses d'Alfred García fins als 10 anys del Set tota la vida de Mishima, passant per Buhos en família, els Catarres o Joanjo Bosk.Un exemple que evidencia el caràcter intergeneracional del festival és l'experiment de Bhuos en família. El concert, un dels més esperats del públic de l'Acustiqueta, ha omplert la part central de la Rambla a les set de la tarda de cotxets i de nens ballant amb els seus pares. "És una bona manera que els nens gaudeixin també de l'Acústica", explica en Raül, pare d'una nena de deu anys i d'un nen de set. A més, la ciutat també s'omple de vianants que venen a donar una volta com ho farien qualsevol cap de setmana i fan una ullada a les creacions dels joves dissenyadors de moda de l'Acústica Market.Si l'Acústica aposta amb Buhos per atrapar els més menuts, amb Juanjo Bosk ratifica el compromís amb el teixit cultural local. El figuerenc ha presentat davant de la ciutat que l'ha vist créixer el seu nou disc Camí d'Aigua. Les cadires de la plaça de la Palmera estaven totes ocupades d'orelles encuriosides. A més, pels voltants de la plaça també hi havia gent encantada intentant desxifrar les lletres del cantautor, algunes de les quals descriuen imatges poètiques d'indrets de l'Empordà.Joan Dausà ha omplert la Plaça Catalunya com anys enrere ho va fer a la Rambla. Ara, però, ho ha fet amb molta més força i sent un dels caps de cartell de la nit. El públic gironí ja va esgotar les entrades al festival Strenes només amb quinze hores. Aquesta nit, els mateixos incondicionals són els que han emplenat altre cop la primera línia de la plaça per tornar a escoltar el nou disc Ara som gegants.Un dels inconvenients que presenta organitzar un festival d'aquestes dimensions a una ciutat com Figueres és la dificultat que tenen els visitants per trobar lloc en un restaurant. Tot i això, també hi ha l'oportunitat d'anar a menjar als foodtrucks de Plaça Catalunya -i aquest any, arran de l'èxit, també a la plaça Josep Pla- mentre s'escolta de fons la veu de Joan Dausà.El fenomen d'Operación Triumfo també ha arribat a Figueres. Ja a les proves de so els fans més incondicionals no ha desaprofitat l'ocasió per escoltar la veu d'Alfred García. Des d'aleshores, els més fidels no han perdut de vista la zona malgrat que després en el mateix escenari hagi actuat Bhuos en Família. Un cop ha començat el concert, tota l'atenció de la Rambla -plena com en altres edicions amb Txarango, la Pegatina o el duet Manel i Amics de les Arts- se l'ha quedat l'exparticipant del concurs d'Eurovisió.Quan el públic ja estava entusiasmat per les cançons més populars del repertori de Joan Dausà, els integrants del grup Mishima es passejaven pels voltants de la Font Lluminosa en direcció l'escenari de Plaça Catalunya. El mateix conjunt ja apuntava per Twitter que avui seria un concert diferent i que els caldria estar especialment concentrats. Han tornat a cantar després de deu anys, cançó a cançó, el disc Set de Vida davant d'un públic incondicional, que sabia què anava escoltar en aquella plaça.Abans de finalitzar el concert, Mishima ha recordat els presos polítics i exiliats independentistes i n'ha demanat la seva posada en llibertat. Cal destacar, a més, que abans de començar l'Acústica, han aparegut diferents pintades de llaços grocs a l'asfalt de diferents carrers cèntrics de la ciutat, entre els quals, els que envolten la plaça on ha actuat el grup barceloní.Després de la tranquil·litat de Mishima han arribat concerts més festius. En aquest sentit, no ha fallat l'efectivitat de Catarres, que han emplenat una Rambla de joves i adolescents, i algun pare engrescat. A la mateixa hora, amb un ambient més de discoteca, l'humorista figuerenc Jair Domínguez ha fet de DJ des de la Balconada del Teatre Jardí davant d'una plaça Josep Pla entregada. Per concloure la jornada, el Dj de Flaixbac Albert Planadevall ha fet l'última actuació de la nit a Plaça Catalunya i Pupil·les a la plaça Palmera.En tot això, Figueres ha tornat a presentar per Acústica un ambient que no té res a envejar a les grans nits que viuen els millors festivals del país. Milers d'assistents han pogut escoltar amb el respecte del temps al centre urbà de la capital empordanesa concerts d'estils diferents per a tots els gustos i edats, des de les set de la tarda, fins a gairebé les quatre de la matinada.

