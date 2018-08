Troben una dona morta i embolicada en plàstics en un garatge a Sils

Els Mossos d'Esquadra han localitzat un cadàver embolicat en plàstics en un garatge d'una casa de la urbanització Vallcanera de Sils (Selva). El cos ha estat trobat en un avançat estat de descomposició però els investigadors sospiten que es podria tractar d'una dona de 62 que vivia a la casa amb el seu fill i que fa mesos que està desaparegudaCaldrà esperar al resultat de l'autòpsia, que està previst que se li faci dissabte al matí, per esbrinar les causes de la mort i per confirmar la identitat. La comitiva judicial, desplaçada al lloc dels fets, ha fet l'aixecament de cadàver aquest divendres. Segons els veïns, no hi havia ni rastre de la dona des del novembre passat i la investigació ha portat els Mossos d'Esquadra a entrar al domicili, on han trobat el cadàver.El cas està sota secret de sumari. Segons fonts properes a la investigació, els veïns feia mesos que no veien la dona. Arran de la desaparició, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i aquest divendres han entrat al domicili. Els agents estan buscant el fill de la dona, del qual no consten antecedents, i que fa una setmana que ha desaparegut de la població.

