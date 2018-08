Totes les novetats de la nova temporada de Catalunya Ràdio i RAC1

La ràdio catalana es prepara per la nova temporada 2018 - 2019. Aquest divendres, les dues emisores líders, RAC1 i Catalunya Ràdio, han presentat la seva nova graella de cara al nou curs. L'emisora pública, des del Disseny HUB i l'emisora del Grup Godó, al mercat de Sant Antoni de Barcelona, han volgut explicar les novetats que marcaran la temporada.Catalunya Ràdio estarà liderada pel trident format per Mònica Terribas, Ricard Torquemada i Roger Escapa. En canvi, RAC1 seguirà apostant pel format d'anys anteriors: Basté, Clapés, l'humor i els esports. Sota el leitmotiv "Estem a punt" s’inicia la temporada 2018-2019 de la pública catalana. Avalats per una temporada d’estiu de la qual el director de l'emissora, Saül Gordillo, assegura estar-ne “molt content”, l'emisora segueix apostant per El matí de Catalunya Ràdio com a programa estrella. Per sisè any consecutiu, la periodista Mònica Terribas entonarà el “Bon dia, desperta Catalunya!”.Al cap de setmana, la gran aposta és per El Suplement, que presentarà per primera vegada el periodista Roger Escapa. A banda d'incorporar-lo com a figura clau de l'emissora, durant les 7 hores que dura el programa hi haurà espai per a informació, anàlisi i entreteniment. John Carlin, Toni Cruanyes i Mayka Navarro seran alguns dels col·laboradors estrella del programa.De cara la pròxima temporada es mantenen a la programació propostes com l'Estat de Gràcia; el Popap amb Mariola Dinarès; el Catalunya Migdia amb Òscar Fernàndez i Empar Moliner; l'APM? amb Xavi Carzorla, Jordi Asturgó, Oriol Dalmau i Montse Barcon o el Tot costa. Torna també els dissabtes el programa Solidaris, dirigit i presentat per Albert Segura. La retirada de Joaquim Maria Puyal deixava un repte difícil per assolir de Catalunya Ràdio. Amb "il·lusió i responsabilitat", Torquemada en pren el relleu, amb l'esperança de no només narrar els partits del Barça, sinó també donar sentit al que, segons el periodista, signifiquen: "Futbol, ràdio, llengua i país".Els dissabtes de 21 a 22 h. Carles Porta presentarà Crims. Serà un programa setmanal d'històries fosques i criminals, que arriba després de l'èxit de Tor, tretze cases i tres morts, que segons Gordillo, "en termes d'audiència digital ha resultat ser tot un filó". En una altra línia, Paula Molés s'incorpora amb Un restaurant caníbal a Berlín, cada dissabte de 15 a 16h. La cara més visible de l'emissora continuarà sent el periodista Jordi Basté, que encetarà la seva dotzena temporada al capdavant d'El món a RAC1 , el magazín líder del matí. Toni Clapés arrencarà la 22a edició del Versió, la tretzena a l’emissora del Grup Godó.Òscar Dalmau i Òscar Andreu celebren el seu desè aniversari presentant La competència, que continuarà a la graella a les 12h. Per la seva banda, Quim Morales acumula 11 anys en antena amb La segona hora, que seguirà a la franja de 13ha 14hEn esports, Joan Maria Pou contínua liderant les transmissions del Barcelona a El Barça juga a RAC1. Edu de Batlle s'estrena com a cap d'esports i farà les narracions de l'Espanyol a l’Espanyol juga a RAC1. Miquel Agut s'encarregarà dels partits del Girona al Girona juga a RAC1.Aleix Parisé tornarà a presentar cada dia el Primer toc entre les 14:30h i les 15h i Roger Saperas dirigirà per tercera temporada el Tu diràs, de 22:30h a 1h. Xavi Puig ampliarà la secció esportiva els caps de setmana amb el Superesports.Albert Om continuarà presentant Islàndia, amb la novetat d'una secció setmanal que tractarà de viatjar per Catalunya en autobus. Agnès Marquès seguirà al capdavant del No ho sé en la seva segona temporada, que com a novetat estrenarà una sitcom d’un capítol diari. De les 15h a 16h, Elisenda Camps resoldrà els dubtes en el Tot és possible.A les 14h, Mònica Fulquet informarà cada migdia de les notícies més destacades del matí amb 15 minuts. Els caps de setmana, Noemí Polls continuarà presentant La primera pedra a les 6h hores i Xavi Bundó seguirà amb el Via lliure de 7h a 14h hores.

