Buch obre la porta a parlar de llaços grocs a la Junta de Seguretat

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha obert la porta a debatre sobre els llaços grocs a la Junta de Seguretat, afirmant que no es negaran a parlar d'aquest tema tot i considerar que "no és l'espai idoni".Ho ha dit aquesta tarda a Olot, on ha presidit la Junta Local de Seguretat, després de conèixer pels mitjans que el govern espanyol ha inclòs aquest tema en l'ordre del dia per a la reunió de dijous vinent.Buch ha subratllat de nou que aquest és un tema de convivència que "no s'ha de tractar en una taula policial" sinó que a Catalunya es fa des d'altres àmbits com ara les taules socials. Malgrat tot, ha dit, "estem disposats a parlar del que faci falta".Per altra banda, també ha demanat a la ciutadania que, en cas de possibles discussions pel tema de llaços en espais públics, s'avisi als mossos perquè facin de mediadors i s'eviti així que "ningú s'enfronti amb ningú". Buch, mitjançant una carta , va insistir la setmana passada al ministre Fernando Grande-Marlaska que les qüestions relacionades amb l'ordre públic i la seguretat ciutadana -és a dir, sobre la problemàtica dels llaços grocs - han de quedar excloses de l trobada perquè són competència exclusiva dels Mossos d'Esquadra.

