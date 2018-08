VÍDEO L'inversemblant i (criticat) ball de la primera ministra britànica Theresa May a l'Àfrica

Theresa

May

premier

Theresa May filmed dancing again on her African trip pic.twitter.com/Zq4vXTpV07 — The Independent (@Independent) 30 d’agost de 2018

Ken-ya keep up with Theresa May? Prime Minister busts out more moves on her Africa trip https://t.co/kc8JDDpngq pic.twitter.com/GVgtWpA4ti — ITV News (@itvnews) 30 d’agost de 2018

La primera ministra del Regne Unit,, està de viatge pel continent africà i el seu pas per Sud-àfrica, Nigèria i Kènia no han deixat indiferent a ningú. El motiu del viatge de labritànica és el de reforçar els lligams del seu país amb el continent.En aquest marc, la coneguda per ser reservada i continguda primera ministra, es va atrevir a posar-se a ballar danses africanes, tant a Ciutat del Cap com a Kènia.Les xarxes socials han estat plenes de missatges, tan de sorpresa com de crítica. Alguns fins i tot s'han atrevit a fer jocs de paraules. Ken-ya keep, traduït és un joc entre Kènia i Can you (Pots...) fent referència a si algú seria capaç de seguir-li el ritme a May.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)