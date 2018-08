Sánchez abaixa el to amb Torra i diu que «cal donar una oportunitat a la política»

Pedro Sánchez abaixa el to. Si aquest dijous obria la porta a un nou 155 si el Govern tornava a la senda de la unilateralitat, gairebé 24 hores després ha rebaixat el suflé mediàtic i ha demanat donar "una oportunitat a la política".Des de Costa Rica, l'última parada de la gira sud-americana del president espanyol, ha afirmat que segueix en peu la reunió amb el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, abans que acabi l'any. La trobada, però, encara no té data. Serà previsiblement aquesta tardor.El cap de l'executiu català no s'ha fet enrere aquest dijous i ha deixat clar a Sánchez que ell es deu al poble català. El líder del PSOE, però, ha rebaixat la tensió afirmant que no es tracta d'una amenaça, sinó d'un advertiment, però que, en tot cas, la seva voluntat i la del seu govern és "donar una oportunitat a la política".Així, Sánchez també ha emplaçat Torra a què iniciï un "diàleg entre catalans" perquè el primer que ha de fer Catalunya és "parlar amb Catalunya" com a mesura per solucionar la "crisi de convivència".

