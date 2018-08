La Generalitat Valenciana demana canviar l'hora del Llevant-València per la calor

UD

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha enviat un escrit a la Lliga de Futbol Professional perquè modifiqui l'horari que es jugarà el partit entre el Llevanti el València CF, previst per les 12 del migdia del diumenge 2 de setembre.El departament considera aquest horari "un risc per a l'exercici de l'esport i per a la salut de les persones", ja que es podrien arribar als 31 graus i un 95% d'humitat. L'executiu valencià també ha enviat aquest escrit als dos equips i al Consell Superior d'Esports.El passat 17 d'agost, la Direcció General d'Esports ja va advertir dels perills d'aquest horari en aquesta data concreta amb les condicions meteorològiques adverses.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)