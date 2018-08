Piqué, denunciat per conduir sense punts del carnet

El jugador del Futbol Club Barcelona, Gerard Piqué, ha estat denunciat per la Guàrdia Urbana de Barcelona després de descobrir que el futbolista circulava sense punts al carnet de conduir. Segons informa la Cadena SER , el central barcelonista ha estat aturat per una patrulla a l'Eixample de Barcelona i li han demanat la documentació. Després de fer les comprovacions protocol·làries, els agents han descobert que Piqué no té cap punt del carnet després de cometre altres infraccions al volant.En casos com aquests, la policia denuncia penalment el conductor per infracció de la seguretat viària, procediment que s'ha seguit amb el jugador del Barça. La denúncia s'ha de tramitar al jutjat i procedir a un judici per la via ràpida. Aquestes infraccions poden comportar fins a 6 mesos de presó, una multa que podria arribar als 288.000 euros o 90 dies de treballs per a la comunitat.No és el primer cop que Gerard Piqué té problemes amb la policia de Barcelona. L'any 2014 ja va protagonitzar un altre incident, a la zona propera al Casino de Barcelona, després d'una multa que els hi van posar a ell i al seu germà.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)