Unes 300 persones es manifesten a Vielha contra la gestió de la fauna salvatge

Unes 300 persones han participat aquest divendres a la manifestació convocada per Unió de Pagesos (UP) per denunciar els danys que ocasiona la fauna salvatge protegida a l'activitat ramadera extensiva.Sota el lema "El territori de muntanya, en lluita. Os, voltor, cabirol, senglar... Prou danys de fauna!", la mobilització ha discorregut per diversos trams urbans de les carreteres C-28 i N-230, passant també per l'Avinguda del Garona i acabant al Passeig de la Llibertat.El coordinador nacional d'UP, Joan Caball, ha defensat la necessitat d'assolir un "pacte" amb la gent que hi viu en aquesta part del territori per tal d'acordar noves polítiques de gestió d'aquest tipus d'animals que contribueixin, ha dit, a fer compatible la seva coexistència.La protesta ha estat encapçalada per tres tractors i ha comptat amb la presència del síndic d'Aran, Carlos Barrera, a més de representants d'organitzacions ramaderes d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol i del sud de França i de membres del sector turístic de la Val d'Aran.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)