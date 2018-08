Casado proposa canviar la llei de símbols per prohibir els llaços grocs al carrer

El president del PP, Pablo Casado, s'ha decantat aquest divendres per modificar la llei de símbols del 1981 "per exigir que no es faci servir la via pública per fer propaganda i, en el cas de Catalunya, amb uns emblemes que són antidemocràtics", en al·lusió als llaços grocs. "Cal evitar des de les institucions el que passa als carrers de Catalunya", ha afirmat.En la clausura de l'acte d'inici del curs polític del PP andalús a Álora (Màlaga), Casado ha advertit que la política que està aplicant el govern socialista amb els independentistes és "irresponsable i inadmissible", atès que ha criticat que Pedro Sánchez "està cedint davant els secessionistes perquè és ostatge dels vots que li van donar" perquè prosperés la moció de censura a Mariano Rajoy.Casado ha acusat el govern espanyol de permetre que "la crispació i la confrontació política arribi al carrer", mentre que ha garantit a les forces unionistes del país que no hi haurà problemes amb el PP: "Volem anar plegats, amb Cs i amb el PSOE de Catalunya, perquè tenim el mateix objectiu, recuperar la concòrdia i la prosperitat de Catalunya".En aquest sentit, el president del PP ha afirmat que junts han "d'exigir que les institucions a Catalunya que facin la seva feina" perquè no es pot "dir només als ciutadans que facin la feina al carrer que no fan les institucions". Per això, Casado demana als ajuntaments "que prohibeixin l'ús de l'espai públic per posar llaços grocs".Com a exemple, ha explicat que el PP governa a Tarragona en coalició amb altres partits "i ha tingut la responsabilitat de retirar els llaços grocs" i ho ha fet. Amb tot, Pablo Casado ha assegurat que al PP estan "amb els valents que decideixen lliurement retirar aquests emblemes que els ofenen als carrers" però, alhora, la seva "tasca fonamental és exigir a les institucions que ho facin".Així, a més d' engegar una oficina d'atenció a les víctimes d'agressions i amenaces per retirar els llaços grocs al carrer, com ha fet el PP a l'Ajuntament de Barcelona, ha exigit "al consistori que retiri els llaços". "Quan hi havia pancartes per l'acostament dels presos, podíem anar simbòlicament a retirar-los un dia, però calia exigir al Ministeri de l'Interior que la retirés perquè era una ofensa; o si en l'aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils una pancarta insultava el cap de l'estat, el que havíem de fer, a més de retirar-la, és denunciar el conseller d'Interior que va prohibir als Mossos retirar-la", ha afegit.I és que, com ha recalcat Casado, "aquesta és la democràcia representativa, això és el respecte institucional, cosa que el PP seguirà plantejant i espera fer conjuntament amb els altres partits constitucionalistes".

