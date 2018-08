RAC1 presenta nova temporada amb Basté, Clapés, l'humor i els esports com a pals de paller

Aleix Parisé tornarà a presentar cada dia el Primer toc entre les 14:30 i les 15:00 i Roger Saperas dirigirà per tercera temporada el Tu diràs, de 22:30 a 1:00 hores. Xavi Puig ampliarà la secció esportiva els caps de setmana amb el Superesports.Albert Om continuarà presentant Islàndia, amb la novetat d'una secció setmanal que tractarà de viatjar per Catalunya en autobus. Agnès Marquès seguirà al capdavant del No ho sé en la seva segona temporada, que com a novetat estrenarà una sitcom d’un capítol diari.De les 15:00 hores a 16:00, Elisenda Camps resoldrà els dubtes en el Tot és possible.A les 14:00 hores, Mònica Fulquet informarà cada migdia de les notícies més destacades del matí amb 15 minuts. Els caps de setmana, Noemí Polls continuarà presentant La primera pedra a les 6:00 hores i Xavi Bundó seguirà amb el Via lliure de 7:00 a 14:00 hores.