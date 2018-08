La defensa de Sànchez, Rull i Turull denuncia la demora del Suprem sobre la petició de llibertat

La defensa de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull ha presentat un escrit de queixa davant de la Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) per no haver resolt en tot l'agost la petició de llibertat provisional que van presentar el dia 1 d'aquest mes, que el Suprem va qualificar com a hàbil. D'altra banda, la defensa també ha protestat per la impossibilitat tècnica d'accedir a totes les actuacions de la causa, cosa que haurien d'haver pogut fer a principis d'agost.En el primer escrit, l'advocat Jordi Pina recorda que el tribunal va denegar la llibertat en una interlocutòria comunicada el divendres 27 de juliol, i el dimecres 1 d'agost la defensa va presentar un recurs de súplica, recurs que es va repartir a les parts el divendres 3 d'agost. Tot i que l'11 de juliol es va decidir habilitar el mes d'agost, habitualment inhàbil, per accelerar els tràmits i no perjudicar els empresonats, el recurs de súplica no s'ha resolt en aquestes quatre setmanes.En el segon escrit, es denuncia que el 27 de juliol el tribunal va acordar donar deu dies a les defenses perquè poguessin revisar telemàticament tota la causa i demanar si volien alguna altra diligència més. L'endemà Pina va demanar la interrupció d'aquest termini o la seva ampliació. Però des d'aleshores ha estat impossible per al lletrat poder accedir a la web que dóna accés restringit a la causa.Dimarts passat, 28 d'agost, la defensa va trucar al telèfon d'assistència del Ministeri de Justícia, però el tècnic va ser incapaç de resoldre el problema. Dimecres representants de la defensa van acudir personalment a la Secretaria de la Sala Segona del Suprem, però els van comunicar que els oficials responsables del procediment estan de vacances fins el proper dilluns 3 de setembre, i no se'ls va deixar accedir ni a les interlocutòries ni a les peces. A més, la secretària judicial no va proporcionar cap solució.Per això, el lletrat considera "sorprenent" que, tot i que es va habilitar el mes d'agost i que es va preveure expressament que les interlocutòries quedaven a disposició de les parts a la Secretaria, els advocats no han pogut accedir ni físicament ni telemàticament a la causa. En aquest sentit, "constatada la indefensió", reitera la petició de suspensió del termini de deu dies per presentar recurs a la finalització de la instrucció. De fet, de totes les defenses, només una ha pogut accedir parcialment a la causa.

