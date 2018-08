L'ultra de Balsareny només haurà de fer nit a la presó

Raúl Macià, el conegut ultra de Balsareny que el passat 30 de juliol va ser denunciat als Mossos d'Esquadra per agredir set antifeixistes a la plaça Onze de Setembre de Manresa , només haurà de fer nit al centre penitenciari de Quatre Camins, on aquest divendres ha estat traslladat des de Lledoners, segons han confirmat afons penitenciàries. Raúl Macià va ingressar pel seu propi peu el passat dimecres al centre penitenciari de Lledoners després que el jutge de vigilància penitenciària li revoqués un grau penitenciari de la condemna de 9 anys i 9 mesos de presó que compleix per un delicte de robatori en domicili i contra la salut pública.Les dues últimes vegades que Raúl Macià havia reingressat a presó -febrer i octubre de 2017- ho havia fet després que li fos revocat el tercer grau penitenciari. Totes les informacions apuntaven a que, quan abans de l'estiu va tornar a quedar lliure sota la tutela del centre obert de Barcelona a través de la residència Llars Saleses de Manresa, ho feia perquè havia recuperat el tercer grau.Però la darrera vegada que Raúl Macià va quedar lliure va recuperar dos graus i no un, i va sortir de la presó de Lledoners en llibertat condicional, un equivalent a quart grau. Ara, amb la revocació d'aquesta llibertat condicional, el feixista de Balsareny ha hagut de tornar a la presó, però ho fa en règim semiobert, o el que és el mateix, només haurà d'anar al centre penitenciari a passar-hi les nits.Aquest també és el motiu pel qual Raúl Macià ha estat traslladat al centre penitenciari de Quatre Camins, que és el que té més a prop de casa seva amb una unitat semioberta. Lledoners no compta amb aquesta unitat, i per això no podia ser ingressat a la presó del Bages.El règim semiobert està pensat per a presos que tinguin feina, o estudiïn o vulguin iniciar un tractament de rehabilitació, però les mateixes fonts admeten que l'intern pot sortir igualment encara que no segueixi cap d'aquestes indicacions.

