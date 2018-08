El govern espanyol insinua que demanarà a Buch que retiri els llaços grocs dels carrers

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, demanarà al conseller d'Interior, Miquel Buch, que retiri els llaços grocs de l'espai públic. Així ho ha insinuat aquest divendres la ministre d'Educació, Isabel Celáa, després de la reunió del consell de ministres, quan ha afirmat que aquesta qüestió es tractarà en la junta de seguretat del dia 6 i que "cal guardar la major neutralitat possible als espais públics".Partint de la base que els espais institucionals han de ser neutres, la també portaveu del govern espanyol ha opinat que "la llibertat d'expressió dels particulars acaba quan acaba la dels altres" i, per tant, "els espais públics han de tenir la major neutralitat perquè ningú se senti ofès". Així, ha recordat que un punt de la junta de seguretat versarà sobre això i confia que, "per lleialtat institucional es resolgui" aquesta qüestió, ja que " a ningú no li interessa tenir conflicte als carrers". Buch no volia tractar els llaços grocs en la reunió del dia 6, però Marlaska sí que ho va requerir Celáa ha començat "condemnant absolutament qualsevol atac que s'hagi produït per la posada i retirada de llaços" i ha demanat "contenció i prudència per aquesta qüestió". La ministra no ha volgut anar més enllà ni concretar els casos en què es referia, equiparant-los tots.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)