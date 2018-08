Hakim Boularbah serà l'advocat belga defensor de Pablo Llarena

Hakim Boularbah serà l'advocat belga defensor del jutge Pablo Llarena, segons fonts de l’equip jurídic que ha presentat la demanda consultades per l'ACN. Aquest soci del bufet Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick, que el Ministeri de Justícia espanyol ha contractat per representar tant l'Estat com el magistrat del Suprem, està especialitzat en "litigis civils i comercial i arbitratge en l'àmbit nacional, europeu i internacional", segons explica el seu perfil professional.A banda de la seva activitat com a advocat, Boularbah també és professor de dret processal civil a la Universitat de Lieja, a Bèlgica. Segons l'equip jurídic de Carles Puigdemont i els quatre exconsellers, l'acusació en aquesta demanda civil contra Llarena, Boularbah encara no s'ha posat en contacte amb ells, però asseguren que es coneixen.El Ministeri de Justícia ha contractat els seus serveis i del seu bufet per valor de 545.000 euros i a partir d'ara serà qui estarà en contacte amb l'Advocacia de l'Estat per dirigir l'estratègia processal a Bèlgica, ja que l'advocacia no es podia personar directament en tractar-se d'un tribunal estranger ordinari. El pròxim 4 de setembre està fixada una vista preliminar on les parts exposaran les al·legacions.Quant costarà a l'erari públic la defensa de Pablo Llarena a Bèlgica per fer front a la demanda presentada en contra seu per part de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats? Ja hi ha resposta oficial: 544.982 euros. La xifra l'ha fet pública el ministeri de Justícia en un comunicat. La xifra inclou els 450.413,22 euros inclosos en l'adjudicació i els 94.568,78 en impostos.El bufet escollit, segons remarca justícia, és el Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick. Llarena està citat a declarar el 4 de setembre davant la justícia belga, però és altament probable que no comparegui.

