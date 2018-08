La Moncloa no creu que «tota la Catalunya sobiranista pensi el mateix que Torra»

El govern espanyol confia en arribar a acords amb la Generalitat, malgrat que Quim Torra insisteix que només deu lleialtat al Parlament i, per tant, no renunciarà a l'exercici del dret a l'autodeterminació. "No creiem que tota la Catalunya sobiranista estigui pensant el mateix que Torra", ha assegurat aquest divendres la ministra d'Educació, Isabel Celáa, després del consell de ministres.La també portaveu de l'executiu central ha afirmat que segueixen confiant que la reunió entre Pedro Sánchez i el president català a la tardor afermi el camí de la "col·laboració institucional" i ha insistit que el líder del PSOE "ja va anunciar que Torra sap perfectament a què conduiria el camí de la fallida legal, la via unilateral i el desacatament". Així, ha subratllat que el govern espanyol "sap quins són els límits de la legalitat i espera una reciprocitat per part del govern de Catalunya".Malgrat les amenaces de Sánchez, Celáa assegura que no pretén "cap escalada dialèctica", sinó "que el Govern rebaixi la seva tensió" i reclama a Torra "que ha de ser un president de tots els catalans, perquè aquest és el màxim interès que ha de defensar un president de tot govern". De fet, ha afirmat que no s'ha tractat un eventual nou 155 en el consell de ministres i confia que "hi ha d'haver prou intel·ligència a l'altre lloc per aprofitar l'oportunitat del passadís obert" o, si no, sap cap a on pot derivar tot plegat.Igualment, la ministra ha insistit que el seu govern "no accepta un referèndum que no és constitucional i no forma part a cap Constitució democràtica del món". "Altra qüestió és allò mencionat també freqüentment que volem treballar per acord sobre l'Estatut de Catalunya que es podria votar", ha insistit, una proposta que ha posat en valor perquè, segons ha recordat, en el govern de Mariano Rajoy "només existia la via dels tribunals". "El govern d'Espanya ja sap quins són els límits de la llei, però treballarem pel diàleg. Volem una Catalunya dins Espanya, confortable", ha conclòs.

