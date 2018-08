Les carreteres N-340 i N-240, sense camions a partir de diumenge

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres el Reial Decret que dona llum verda a les bonificacions per treure el trànsit pesant dels trams de l'Ebre i el Penedès de l’N-340, així com de l’N-240 entre les Borges Blanques i Montblanc.La ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha subratllat que l’executiu socialista ha “agilitzat” la mesura atesa l’afectació que té la circulació dels camions per “les poblacions rurals” i per “evitar la sinistralitat”. Un cop enllestit aquest tràmit, la mesura entrarà en vigor diumenge, l’endemà de la publicació del reial decret al BOE.L’acord establix el desviament obligatori de camions cap a l’AP-7 en els trams de l’N-340 de Peníscola i l’Hospitalet de l’Infant, així com entre Altafulla i Vilafranca Sud. En el cas de l’N-240 entre les Borges Blanques i Montblanc, els vehicles hauran de circular obligatòriament per l’AP-2.Les bonificacions previstes són d’un 42,53% en el cas dels camions en trànsit i del 50% en els que facin trajectes interns. En el cas de l’N-240, les bonificacions s’estenen entre els accessos de l’AP-2 de les Borges Blanques i el Pla de Santa Maria.En paral·lel, el govern espanyol també preveu eximir de peatges els vehicles lleugers que facin el mateix trajecte d'anada i tornada en el tram comprès entre Alcanar i Vilafranca Sud en un període de 24 hores.La mesura afectarà, tant en els trams de l'AP-7 com de l'AP-2, els vehicles pesants de quatre eixos o més. En el cas dels trajectes interns, bonificats amb el 50%, els conductors hauran de disposar d'un sistema de peatge dinàmic o telepeatge (Via T) per poder-se'n beneficiar.També hauran de disposar d'aquests dispositius els conductors de vehicles lleugers per aconseguir l'exempció, que només s'aplicarà a aquells que efectuen exactament els trajectes d'anada i tornada -mateixa entrada i sortida- en el tram entre Alcanar i Vilafranca Sud.El decret preveu que l'estat espanyol es faci càrrec de compensar les concessionàries de les autopistes: Aumar en el cas del tram ebrenc de l'AP-7 i Acesa en el cas del tram penedesenc i l'AP-2, totes dos pertanyents al grup Abertis. La previsió màxima de despesa fins a l'any 2021 supera els 41 milions d'euros. Per enguany, Foment preveu destinar, d'entrada, 1,18 milions d'euros; i 14,76 milions el pròxim 2019; 12,73 milions el 2020 i 11,46 milions el 2021.La duració d’aquest sistema de descomptes s’estendrà des de l’entrada en vigor del Reial Decret fins al venciment de la concessió d’autopistes. En el tram de l'AP-7 entre Tarragona i La Jonquera i en el tram Montmeló-El Papiol la concessió acaba el 31 d'agost del 2021; al tram Alacant-Tarragona finalitza el 31 de desembre del 2019, i al tram de l'AP-2 Saragossa-Mediterrani venç el 31 d'agost del 2021.

