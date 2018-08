Cs presentarà als ajuntaments una moció de «condemna a la violència i de respecte a la convivència»

El responsable d'Acció Institucional de Ciutadans, Joan Garcia, ha anunciat aquest divendres que la formació taronja presentarà una moció a tots els ajuntaments on té representació de "condemna a la violència i de respecte a la convivència". “Els partits separatistes no van voler condemnar la violència al Parlament, però ara tenen l’oportunitat de fer-ho als ajuntaments”, ha assegurat Garcia, que ha destacat que la violència "no pot ser considerada com a un instrument legítim de reivindicació i no existeix cap motiu de justificació". Garcia s'ha referit a episodis recents, com l'agressió a una dona el cap de setmana passat a la Ciutadella En la moció que Ciutadans presentarà als ajuntaments, es condemna "tots els actes vandàlics contra seus de partits polítics, als insults, amenaces, agressions o l'assetjament contra grups i individus, entre els quals molts electes, que estan sovintejant a Catalunya". A més, “es rebutja tots els actes vandàlics o violents que s’han produït i es produeixen en concentracions i manifestacions celebrades en els darrers mesos a Catalunya" i es condemna les “inadmissibles practiques de declarar persona non grata per les seves idees i d’assenyalar públicament a qui pensa diferent i a qui actua en compliment de les funcions publiques que té encomanades”.Per al responsable d’Acció Institucional de Cs a Catalunya “les administracions locals s’han de comprometre a treballar per a que aquestes intolerables pràctiques per raons ideològiques no tornin a produir-se en el futur” ja que aquesta és la manera de “garantir i preservar la convivència ciutadana i el bon funcionament de l’ordenament democràtic”.Per Garcia, els partits independentistes "impulsen un projecte de ruptura que fomenta la fractura i la tensió social entre la ciutadania sense tenir en compte la majoria de la gent" i ho fan, ha afegit, "sense ni el més mínim respecte a l'Estat de Dret i als principis democràtics".

