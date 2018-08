Catalunya Ràdio enceta temporada amb Terribas, Torquemada i Escapa al capdavant

Amb el contundent leitmotiv “Estem a punt” s’inicia la temporada 2018-2019 de Catalunya Ràdio. Avalats per una temporada d’estiu de la qual el director de l'emissora, Saül Gordillo, assegura estar-ne “molt content”, la ràdio pública segueix apostant per El matí de Catalunya Ràdio com a programa estrella. Per sisè any consecutiu, la periodista Mònica Terribas entonarà el “Bon dia, desperta Catalunya!”."Estem a punt per què la realitat ens atropelli", confessa Terribas. Explica que la voluntat principal del programa és fixar els oients i donar veu a la gent del carrer. Per això el programa, que s'emet de dilluns a divendres de 6 a 13 h., presenta un nou espai "En primera persona del plural", que pretén donar veu a les persones que viuen conflictes de caràcter social que moltes vegades s'invisibilitzen. En la mateixa línia, s'estrena la secció liderada per la sociòloga Iolanda Fresnillo "No hi ha drets".Al cap de setmana, la gran aposta és per El Suplement, que presentarà per primera vegada el periodista Roger Escapa. A banda d'incorporar-lo com a figura clau de l'emissora, durant les 7 hores que dura el programa hi haurà espai per a informació, anàlisi i entreteniment. "Hi ha tot un equip al darrere que porta treballant de manera incansable des de principis d'agost", comenta Escapa, que s'ha encarregat de presentar El matí durant tot l'agost. John Carlin, Toni Cruanyes i Mayka Navarro seran alguns dels col·laboradors estrella del programa.De cara la pròxima temporada es mantenen a la programació propostes com l'Estat de Gràcia; el Popap amb Mariola Dinarès; el Catalunya Migdia amb Òscar Fernàndez i Empar Moliner; l'APM? amb Xavi Carzorla, Jordi Asturgó, Oriol Dalmau i Montse Barcon o el Tot costa. Torna també els dissabtes el programa Solidaris, dirigit i presentat per Albert Segura, qui ha recalcat que "volen parlar de les històries que es volen ocultes i donar veu als que normalment no en tenen i per això el compromís és que la ràdio pública surti al carrer". La retirada de Joaquim Maria Puyal deixava un repte difícil per assolir de Catalunya Ràdio. Amb "il·lusió i responsabilitat", Torquemada en pren el relleu, amb l'esperança de no només narrar els partits del Barça, sinó també donar sentit al que, segons el periodista, signifiquen: "Futbol, ràdio, llengua i país". De TdP es passa a TdT, per agregar-li el contingut de Torquemada, que juntament amb la narració del partit de Bernat Soler, seguirà sent un espai de converses, conclusions i entrevistes amb convidats especials, asseguren Torquemada i Soler.Els dissabtes de 21 a 22 h. Carles Porta presentarà Crims. Serà un programa setmanal d'històries fosques i criminals, que arriba després de l'èxit de Tor, tretze cases i tres morts, que segons Gordillo, "en termes d'audiència digital ha resultat ser tot un filó". En una altra línia, Paula Molés s'incorpora amb Un restaurant caníbal a Berlín, cada dissabte de 15 a 16h. "No és un programa de cuina" puntualitza Molés, però sí que és una finestra d'oportunitat per demostrar que la gastronomia també és cultura.Catalunya Ràdio integra una selecció dels seus programes en l'oferta de podcast de Spotify, i esdevé la primera emissora de l'Estat en fer aquesta aposta. Aquest moviment, segons explica Saül Gordillo, respon a la intenció de seguir captant públic, cada vegada més usuari del podcast, i incorporarà també continguts atemporals pensats especialment per ser consumits en el format digital.Per altra banda, Gordillo també s'ha referit, sense citar-lo de forma explícita, a les recents agressions a un càmera de Telemadrid a una concentració de Cs . "Sembla que pels fets no agradables amb agressions i atacs a periodistes i una certa coacció a la llibertat informativa, estarem en el punt de mira i Catalunya Ràdio demostrarà que estarà a l'alçada", ha finalitzat.

