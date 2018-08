​Els socorristes reclamen una nova llei per regular la seguretat a les platges

Els socorristes s'han concentrat aquest divendres a la Plaça Sant Jaume per impulsar una iniciativa popular amb l'objectiu que el Parlament de Catalunya creï una llei que reguli la seguretat a les platges. Segons la plataforma SOS Socorristes, impulsada pel sector de Socorrisme de la UGT, l'única norma que existeix per regular el col·lectiu és de 1972 i creuen que "ha quedat totalment obsoleta". A més, els socorristes també estan lluitant per "un conveni sectorial de platges que dignifiqui i professionalitzi el sector". Expliquen que com que no tenen un conveni propi, es regeixen pels de piscines o privats així que el sou mitjà és de 900 euros al mes per quaranta hores setmanals.El col·lectiu de socorristes de les platges catalanes compta actualment amb 1.100 professionals i el sector considera que "no es pot concebre que Catalunya, capdavantera en nombre d'arribades turístiques anuals, reguli el sector del socorrisme mitjançant una llei de 1972". Segons expliquen des de SOS Socorristes, cada ajuntament a través de l'àrea que considera oportuna (Turisme, Infraestructures, Medi Ambient, Seguretat) decideix com ha de ser el seu dispositiu de seguretat i "són uns mínims insuficients que són els que preveu la llei de 1972".La plataforma ja ha recollit més de 2.200 signatures per a promoure una Iniciativa Legislativa Popular perquè es tramiti una llei al Parlament de Catalunya que reguli les mesures de seguretat i salvament aquàtic a les platges, però han d'aconseguir-ne 50.000.Alhora, el Sector del Socorrisme de la UGT reivindica un conveni propi sectorial. Actualment es regeixen per altres convenis, una circumstància que provoca que el sou mitjà es trobi en els 900 euros per quaranta hores de treball setmanal. "Volem un conveni que reconegui la nostra feina, que dignifiqui el nostre ofici, que plasmi l'orgull de ser socorrista en unes condicions laborals dignes", han llegit en el manifest de SOS Socorristes. "El conveni al qual avui estem adscrits, no apareix enlloc la paraula 'platja' així que no ens podem sentir representats per ell. Volem un conveni que reculli les peculiaritats del nostre ofici", han reblat.Un dels delegats del Sector de Socorrisme de la FeSMC-UGT de Catalunya, Nicolás Migueiz, ha explicat als mitjans que han impulsat una iniciativa per intentar aconseguir un decret que reguli i garanteixi la seguretat de les platges, a més de demanar un conveni específic per la seva feina, ja que "altres comunitats autònomes com les Canàries ja l'han acceptat".Migueiz comenta que hi ha molts convenis que parlen de la figura del socorrista però cap de les especificacions que tenen els de platja. "Això ens afecta directament a nosaltres però també afecta directament als usuaris de les platges", ha conclòs el socorrista.

