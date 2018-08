Torra, Puigdemont i Lluís Puig, entre els convidats al 50è aniversari de Josep Rull

L'aniversari dels 50 anys de l'exconseller, Josep Rull, es convertirà en un homenatge ciutadà, aquest diumenge 2 de setembre. A partir de les 19h la plaça Vella acollirà un acte d'homenatge que comptarà amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i les intervencions de Carles Puigdemont, el també terrassenc exiliat, Lluís Puig, la parella de Rull, Meritxell Lluís, l'ANC (Terrassa per la independència) o de l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC), entre d'altres.L'acte està organitzat pels amics de Josep Rull, que han fet saber que es veuen amb la obligació de fer públic l'aniversari de l'exconseller. "Aquest acte no hauria de ser públic, en una situació normal seria una festa d’aniversari d’àmbit privat, però ens trobem que el nostre amic i conseller Josep Rull està empresonat. Així doncs ens veiem obligats a fer un acte de celebració del seu aniversari on el felicitarem, intentarem transmetre els valors que el Josep Rull sempre ens a transmès i també reivindicarem la seva llibertat".També hi haurà la participació de la concentració que fan cada dia al Raval de Montserrat, d’en Lluís Llach, Miquel Pujadó, Ministrils del Raval, grup Trenkabands, grallers, Maria Teresa Vert i de les 3 colles castelleres de la ciutat, Minyons de Terrassa, Castellers de Terrassa i Bergants del Campus de Terrassa, entre molts d’altres.

