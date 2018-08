Torra replica Sánchez: «Em dec al Parlament, on rau la sobirania dels catalans»

Querido presidente @sanchezcastejon , creía haber entendido que a un problema político íbamos a buscarle una solución política. Por nuestra parte, siempre nos encontrarás en la vía de la obediencia al pueblo de Catalunya, el diálogo, la convivencia y la no violencia. Un abrazo. https://t.co/cOfZwfjx4C — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 31 d’agost de 2018

Quim Torra no s'ha arronsat davant l'amenaça del president espanyol, Pedro Sánchez, que ha insinuat un nou 155 si el president català persisteix en la via unilateral . "Em dec i la meva obediència és al Parlament, on rau la sobirania dels catalans", ha asseverat des de Perpinyà, on s'ha desplaçat per fer diverses reunions institucionals i amb associacions, i per a la inauguració de l'exposició "155 fotografies per la llibertat". "Tindria un problema si no obeís al Parlament de Catalunya", ha afegit.Torra ha recordat que va acordar amb Sánchez que "la situació gravíssima que viu Catalunya s'ha de resoldre políticament" i s'ha mostrat sorprès amb que ara insinuï una nova intervenció de l'economia, com ja feien PP i Cs i quan semblava que s'entreveia "en una nova etapa de diàleg". "Nosaltres hi serem sempre, portarem arreu on anem la bandera del diàleg, la de la convivència i la del dret a l'autodeterminació", ha insistit, i ha assegurat que no s'aixecarà "mai d'una taula de negociació".Igualment, ha demanat al líder del PSOE "que expressi d'una vegada per totes quin és el seu projecte polític per a Catalunya", el qual espera escoltar-lo en la reunió que mantindran a l'octubre, per bé que ha situat el terreny de joc del qual parteix ell: "Venim d'un referèndum i d'una declaració d'independència". De fet, ha lamentat algunes actuacions com la impugnació de la reobertura de les delegacions a l'exterior la investigació de les actuacions dels Mossos per part de la Fiscalia , fets que no permeten "entendre que la voluntat sigui que vulgui resoldre políticament la situació".Sánchez va enviar dijous un missatge contundent i directe a Torra, i el va avisar de les conseqüències que pot tenir tornar a la via unilateral. "Ell sap perfectament quin és el camí que l'espera si tornés a l'unilateralisme, trencar la legalitat o desacatar", ha manifestat en roda de premsa des de Bogotà (Colòmbia), sense referir-se explícitament a un nou 155.Un missatge que aquest divendres al matí, Torra ja ha volgut replicar des de les xarxes socials tot recordant-li que "creia que haver entès que a un problema polític li buscaríem una solució política". "Per la nostra banda, sempre ens trobaràs en la via de l'obediència al poble de Catalunya, el diàleg, la convivència i la no violència", afegeix Torra en una piulada de Twitter.Sánchez havia dit que el govern espanyol "està disposat a parlar de tot dins la legalitat" i a Torra que la política "ha d'estar al servei de la convivència". Segons Sánchez, si el president de la Generalitat opta per la tensió i per la ruptura "no es dirigiria cap a la majoria dels catalans".Sobre la polèmica dels llaços grocs, va fer una crida a la calma i va instar administracions públiques i partits a "construir convivència i no aprofundir en la fractura social". "La seguretat i la convivència és un assumpte de tots", va manifestar.

