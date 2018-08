Dos joves de 21 i 22 anys, localitzats morts en un cotxe dins del canal d'Urgell

Aquest divendres al matí els serveis d'emergències han localitzat dos joves de 21 i 22 anys, morts a l'interior d'un vehicle que havia caigut en un canal auxiliar del Canal d'Urgell, entre els municipis de Bell-lloc d'Urgell i Torregrossa (Pla d'Urgell).Un veí de la zona ha alertat al telèfon d'emergències 112 de què hi havia un cotxe dins l'aigua cap a un quart de nou del matí. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la unitat subaquàtica dels Bombers de la Generalitat, que han trobat al seu interior dues persones mortes. Tot apunta que el vehicle ha sortit del camí asfaltat que permet anar de Bell-lloc d'Urgell i Torregrossa i ha caigut al canal.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir què ha passat. Per tal de retirar el vehicle i els dos cadàvers del canal, s'ha tancat la resclosa perquè baixi el nivell de l'aigua.Fins al lloc s'han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions i una unitat del Grup d'Actuacions Especials Subaquàtiques.

