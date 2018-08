El PP amenaça amb denunciar l'Ajuntament de Vic

El president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha anunciat aquest divendres que la formació presentarà la setmana vinent una denúncia davant la Fiscalia contra l'Ajuntament de Vic pels missatges independentistes que difon si el govern espanyol de Pedro Sánchez no involucra abans a la Fiscalia General de l'Estat perquè intervingui."Si el govern [espanyol] no compleix les seves obligacions, i entenem que la seva obligació seria instar la Fiscalia General de l'Estat a que actuï contra l'Ajuntament de Vic per permetre aquesta situació, la setmana que ve presentarem una denúncia a la Fiscalia sobre l'actuació a l'ajuntament i el que està passant en aquest municipi, que és inacceptable ", ha sentenciat.En declaracions a Antena3, Albiol es referia als missatges independentistes i per la posada en llibertat dels polítics a la presó que difon l'Ajuntament de Vic per la megafonia municipal, proclames que ha pactat el PDECat, que governa el consistori, amb l'organització sobiranista ANC."És una imatge que si la veiem en blanc i negre i s'utilitza el castellà podem retrocedir tranquil·lament a principis de la Guerra Civil espanyola en qualsevol poble del nostre país", ha assenyalat, per incidir que aquest tipus de successos venen "motivats per l'escalada verbal" del president de la Generalitat, Quim Torra, i" pot acabar malament si el govern espanyol no actua".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)