Colau veu una «agressió» treure llaços però demana pensar també en el medi ambient

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha opinat que despenjar llaços a la via pública és una "actuació d'agressió". En una entrevista a RAC1 aquest divendres al matí , Colau ha apuntat que no és el mateix penjar que despenjar llaços i que "no està bé" treure els símbols dels altres. Ara bé, també ha afegit que no li agrada que hi hagi una "ocupació massiva" de l'espai públic amb uns símbols determinats. En aquest sentit, ha demanat a la gent que penja els llaços grocs que tingui en compte el medi ambient.D'altra banda, Colau ha explicat que no assistirà a la manifestació de la Diada de l'11-S que convoquen l'ANC, Òmnium i l'AMI, perquè considera que la mobilització dona suport a la independència i a la unilateralitat, mentre ella no hi dona suport.L'alcaldessa ha subratllat que el llaç groc se'l pot posar qui vulgui, penjar-lo al balcó o a molts llocs, però ha insistit que "no cal" fer una "ocupació massiva" que generi "conflictes": "Demano responsabilitat i sentit comú a tothom, més enllà del que sigui legal o il·legal", ha constatat. En aquesta línia, Colau ha reiterat que cal resoldre el conflicte polític de fons i no anar a cap "guerra de banderes, símbols i llaços" perquè no porta "enlloc".Pel que fa als actes d'homenatge a les víctimes pels atemptats del 17 d'agost a Barcelona, l'alcaldessa ha assegurat que desconeixia que s'hi fessin controls i que demanarà explicacions a la delegació del govern espanyol. Així mateix, ha explicat que aquesta setmana ha rebut una carta demanant també explicacions per la pancarta contra el rei espanyol a plaça Catalunya, del mateix 17 d'agost d'enguany.Finalment, Colau ha asseverat que l'Ajuntament ha d'organitzar "alguna cosa" pel primer aniversari del referèndum ja que l'1-O va ser una "mobilització importantíssima, que va afectar molt a la ciutat".

