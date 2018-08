Amazon apuja el preu de la subscripció Prime fins als 36 euros l’any

El gegant del comerç electrònic Amazon apuja aquest divendres el preu de la seva subscripció Prime, el seu servei premium que redueix els temps d’entrega i elimina les despeses d’enviament, dels 19,95 euros als 36 euros, fet que suposa un increment del 80%.“No ha estat una decisió senzilla”. Així s’han pronunciat des de la companyia, tot afegint que “incrementar el preu de Prime no és una decisió que ens prenguem a la lleugera, i ens enorgullim d’oferir preus baixos en tots els nostres productes i serveis. A mesura que continuem millorant el valor de Prime i complim amb les demandes creixents dels clients, els avantatges que agreguem a aquests anys han augmentat i millorat”, han explicat.La companyia ha recordat que no havien encarit el preu de la subscripció del servei premium des del 2015, i en aquests quatre anys s’han millorat i ampliat els beneficis per als clients Prime amb ofertes d’entreteniment amb Prime Video, Prime Music, que compta amb més de milions de cançons disponibles en streaming, o Prime Reading, totes tres incloses en el contracte sense cap cost addicional.A més, la subscripció permet l’entrega en dues hores gratuïtes amb Prime Now a Madrid, Barcelona i València en paquets que compleixin les condicions del servei, l’entrega en el mateix dia gratuïtament per més d’un milió d’articles a Madrid i Barcelona, o el servei Primer Photos, que permet emmagatzemar de manera segura a Amazon Cloud.D’aquesta manera, els membres nous que es donin d’alta des d’avui al servei Prime ja abonaran els 36 euros anuals, mentre que el gegant del comerç electrònic ha explicat que aquells que estan en el període de prova o clients que ja són Prime i hagin de renovar la seva subscripció, se’ls respectarà el preu de 19,95 euros fins al 2 d’octubre.

