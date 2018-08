Mor un nen d'un any i mig en caure en una piscina particular a l'Ametlla de Mar

Un nadó d'un any i mig d’edat va morir aquest dijous a la tarda en caure en una piscina particular d’un xalet de la urbanització Tres Cales, a l’Ametlla de Mar (el Baix Ebre). El menor, d'origen belga, estava passant les vacances amb la seva família en un xalet del carrer Girona de la urbanització.El nen hauria caigut a la piscina mentre els seus pares estarien dins l'habitatge, i en adonar-se'n van trucar al 112. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, els fets van tenir lloc cap a les 18.30 hores, quan es va donar l'avís que va activar els serveis d'emergències.Segons fonts municipals, un veí proper al xalet va intentar reanimar el petit a l'espera dels sanitaris, que en arribar, van iniciar les maniobres de reanimació però no va ser possible salvar-li la vida.Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar un helicòpter, un vehicle d'intervenció ràpida i una ambulància del Serveis d'Emergències Médiques (SEM), l'ambulància del Servei d'Urgències Municipal i unitats de la Policia Local de l'Ametlla de Mar i dels Mossos d'Esquadra.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)