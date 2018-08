La tranquil·la resposta Torra a l'amenaça de Pedro Sánchez

Querido presidente @sanchezcastejon , creía haber entendido que a un problema político íbamos a buscarle una solución política. Por nuestra parte, siempre nos encontrarás en la vía de la obediencia al pueblo de Catalunya, el diálogo, la convivencia y la no violencia. Un abrazo. https://t.co/cOfZwfjx4C — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 31 d’agost de 2018

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va enviar aquest dijous un missatge contundent i directe al president de la Generalitat, Quim Torra, i el avisar de les conseqüències que pot tenir tornar a la via unilateral. "Ell sap perfectament quin és el camí que l'espera si tornés a l'unilateralisme, trencar la legalitat o desacatar", ha manifestat en roda de premsa des de Bogotà (Colòmbia), sense referir-se explícitament a un nou 155.Aquest divendres al matí, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut replicar el cap de l'executiu espanyol tot recordant-li que "creia que haver entès que a un problema polític li buscaríem una solució política". "Per la nostra banda, sempre ens trobaràs en la via de l'obediència al poble de Catalunya, el diàleg, la convivència i la no violència", afegeix Torra en una piulada de Twitter.Sánchez havia dit que el govern espanyol "està disposat a parlar de tot dins la legalitat" i a Torra que la política "ha d'estar al servei de la convivència". Segons Sánchez, si el president de la Generalitat opta per la tensió i per la ruptura "no es dirigiria cap a la majoria dels catalans".Sobre la polèmica dels llaços grocs, va fer una crida a la calma i va instar administracions públiques i partits a "construir convivència i no aprofundir en la fractura social". "La seguretat i la convivència és un assumpte de tots", va manifestar.