​Les pluges deixen fins a 100 litres i poden continuar

El divendres ha començat amb autèntics patacs d'aigua en punts del litoral, prelitoral i la Catalunya Central. Les tempestes han estat molt intenses per exemple a Osona on en localitats com Santa Eulàlia de Riuprimer se superen els 100 litres o a Gurb els 80 en poc més de dues hores. Aquesta tempesta, que acabarà afectant la Selva i part del Vallès Oriental, pot acabar deixant registres molt importants.Les precipitacions també estan sent intenses a Barcelona i el seu entorn. A Viladecans han caigut 58 litres, al port de Barcelona 41 i al centre de la ciutat entre 10 i 20. El Meteocat manté fins al migdia un avís per intensitat de pluja des del Baix Empordà fins al Tarragonès.A la tarda, les precipitacions es poden repetir a les comarques interiors del quadrant nord-est. De moment, el Servei Meteorològic no ha emès avís de risc.A poblacions com Gurb o Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona) hi han caigut més de 100l/m2.

