Sánchez avisa Torra que ja sap «quin és el camí que l'espera» si torna a la unilateralitat

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat un missatge contundent i directe al president de la Generalitat, Quim Torra, i l'ha avisat de les conseqüències que pot tenir tornar a la via unilateral. "Ell sap perfectament quin és el camí que l'espera si tornés a l'unilateralisme, trencar la legalitat o desacatar", ha manifestat en roda de premsa des de Bogotà (Colòmbia), sense referir-se explícitament a un nou 155.



Sánchez ha dit que el govern espanyol "està disposat a parlar de tot dins la legalitat" i ha dit a Torra que la política "ha d'estar al servei de la convivència". Segons Sánchez, si el president de la Generalitat opta per la tensió i per la ruptura "no es dirigiria cap a la majoria dels catalans". Sobre la polèmica dels llaços grocs, ha fet una crida a la calma i ha instat administracions públiques i partits a "construir convivència i no aprofundir en la fractura social". "La seguretat i la convivència és un assumpte de tots", ha manifestat.



Determinats a exhumar Franco



Sobre l'exhumació de Franco, també ha respost al burofax que la família del dictador ha enviat a la Moncloa advertint-los de querelles si tiren endavant els seus plans per treure les restes del Valle de los Caídos. Sánchez ha qualificat l'avís de la família Franco de "mena d'amenaça" i ha dit que la "determinació" del govern per treure'l de la basílica és "ferma". Ha recordat que divendres el Consell de Ministres aprovarà un següent pas i ja s'iniciarà el procediment administratiu per treure les restes. "Entenem que a cap democràcia es pot tenir un mausoleu rendint tribut al dictador", ha sentenciat.



Sobre les negociacions amb Podem per tancar reformes fiscals no ha volgut aclarir detalls però ha deixat clar que no s'apujarà "ni un cèntim" a les classes treballadores i mitjanes. A més, ha dit que el seu govern creu en la justícia social i que, per fer-la realitat, també cal una "justícia fiscal".

